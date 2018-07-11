Новые автомобили разрешат регистрировать без визита в ГИБДД

Россиянам разрешат регистрировать новые автомобили у официальных дилеров без посещения ГИБДД. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Законопроект был внесен на рассмотрение Государственной думы РФ еще в 2011 году, а в первом чтении его приняли два года спустя. Во вторник, 10 июля 2018 года, думский комитет по транспорту одобрил поправки к документу.

Согласно изменениями, официальные дилеры смогут регистрировать автомобили при наличии договора с производителем, специального помещения и штата «квалифицированных сотрудников». Отвечающие требованиям компании будут передавать необходимые документы в ГИБДД, изготавливать номера и после одобрения полиции отдавать клиенту ключи от автомобиля.

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Другая поправка к законопроекту коснулась номеров машин. Авторы документа убрали возможность для россиян выбирать «красивые» сочетания букв и цифр, их будет определять ГИБДД.

Регистрация автомобилей в салоне будет платной. Цены на услугу установит Федеральная антимонопольная комиссия.

Согласно подсчетам специалистов, ежегодно в стране регистрируют 2-2,5 млн машин, при этом госпошлина составляет 2 тыс. рублей. После принятия законопроекта государство перестанет получать около 4-5 млрд рублей в год.