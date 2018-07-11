В Северной столице в среду, 11 июля, потеплеет до +23 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
На протяжении всего дня будет сохраняться облачная погода с прояснениями. По данным синоптиков, преимущественно будет без осадков.
Скорость ветра будет подниматься до 9 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться.
Рассвет – 03:55, закат – 22:11.
В Петербурге 11 июля будет тепло и облачно
© Фото: Instagram / @lostfirefly
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В городе на Неве потеплеет до +23 градусов.
В Северной столице в среду, 11 июля, потеплеет до +23 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
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