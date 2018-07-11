В Петербурге 11 июля будет тепло и облачно

В Северной столице в среду, 11 июля, потеплеет до +23 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



На протяжении всего дня будет сохраняться облачная погода с прояснениями. По данным синоптиков, преимущественно будет без осадков.



Скорость ветра будет подниматься до 9 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться.



Рассвет – 03:55, закат – 22:11.