«Ночлежка» попросила петербуржцев принести ненужные мобильники

Благотворительная организация «Ночлежка» попросила жителей Северной столицы принести старые мобильные телефоны для своих подопечных.

Волонтеры отметили, что без телефона людям трудно устроиться на работу и поддерживать связь с руководством. Мобильники нужны и для контакта с «Ночлежкой», чтобы бездомные могли оперативно получать новости по восстановлению документов или другим важным дела.

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В организации рекомендуют приносить работающие телефоны с зарядными устройствами, но можно и без них. Мобильники принимаются в приюте «Ночлежки» на Боровой улице, 112Б.

«Приносите в любой день с 9 до 22 часов, оставляйте у дежурного – он передаст всю технику нашим специалистам по социальной работе», – добавили в организации.