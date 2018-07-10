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Картина дня: Памела Андерсон, новое граффити с Черчесовым и поддержка пенсионной реформы

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© Фото: Images Distribution Canada / Flickr

Темы дня

Зачем звезда 90-х приехала в Петербург, почему перерисовали портрет тренера сборной России в Петроградском районе и сколько регионов согласны с повышением пенсионного возраста.

Главной темой суток, по данным «Монитора», стал приезд Памелы Андерсон в Петербург на матч Чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Франции. Быстрее всех об этом рассказали 47news (9 июля в 19:27), «Санкт-Петербург.ру» (9 июля в 19:35) и 78.ru (9 июля в 20:00).

Голливудская актриса Памела Андерсон, король Бельгии Филипп, его супруга Матильда и министр иностранных дел страны Дидье Рейндерс приехали в Петербург на полуфинальную игру Чемпионата мира по футболу Бельгия – Франция, который пройдет 10 июля. Звезда сериала «Спасатели Малибу» поддержит своего возлюбленного – французского защитника Адиля Рами.

«Памела Андерсон, спутница Адиля Рами, должна совершить поездку. Актриса заявила об этом поздно. Но она была приглашена Федерацией футбола Франции, что позволит сделать сюрприз защитнику», – цитирует Equipe Федерацию футбола Франции.

Ранее сообщалось, что на полуфинальную игру Франция – Бельгия прибудет президент Франции Эммануэль Макрон. После игры политик улетит обратно.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей в Петербурге: полуфинал Франция – Бельгия – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00. В ночь с 10 на 11 июля метро Северной столицы специально для болельщиков будет работать до 03:00.

Второй темой, по версии «Монитора», стала новая версия граффити с тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Оперативнее всех об этом сообщили 78.ru (10:00), «Деловой Петербург» (10:30) и «Стройпульс» (10:35).

В Петербурге перерисовали портрет Черчесова в Петроградском районе, который был осквернен вандалами. Злоумышленники «отрезали» наставнику национальной команды указательный палец. Теперь Черчесов отдает воинское приветствие. Подобный жест главный тренер продемонстрировал после мяча Артема Дзюбы в ворота Саудовской Аравии.

Предыдущее граффити с наставником сборной России помогал рисовать лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Он поставил знак копирайта рядом с надписью «Ты просто космос, Стас».

На данный момент портрет Черчесова можно увидеть на одной из трансформаторных будок на пересечении Большой Пушкарской и Введенской улиц. Граффити с главным тренером сборной появилось после победы над Египтом со счетом 3:1.

Третьей темой дня, согласно «Монитору», стала поддержка пенсионной реформы в российских регионах. Первыми об этом написали «ЗакС.ру» (10:40), «Невские новости» (13:35) и «Деловой Петербург» (14:45).

Власти 61 региона России направили в Государственную думу положительные отзывы о пенсионной реформе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда со ссылкой на главу ведомства Максима Топилина.

Депутаты собирают отзывы до 16 июля, и процесс, по словам министра, идет с опережением сроков. «Цифра растет фактически каждый день, это живой процесс», – подчеркнул Топилин.

Согласно проекту, которое разработало правительство РФ, женщины будут выходить на пенсию не в 55 лет, а в 63 года, а мужчины – не в 60 лет, а в 65. Изменения будут происходить поэтапно. Переходный период подразумевает, что те, кто мог выйти на пенсию по старости в 2019 году, выйдут лишь в 2020-м. Те граждане, которые собирались стать пенсионерами в 2020 году, получат первую пенсию только в 2022-м, и так далее.

Первое чтение законопроекта пройдет в Госдуме 19 июля. Предполагается, что вопрос повышения пенсионного возраста будет решен до 1 октября.

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «Санкт-Петербург.ру» и Regnum.

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