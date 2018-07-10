Супруги смогут составлять совместные завещания с 1 июня 2019 года

Депутаты Государственной думы приняли законопроект, позволяющий супругам составлять совместное завещание. Поправки в Гражданский кодекс РФ в третьем, окончательном, чтении были утверждены во вторник, 10 июля.

С 1 июня 2019 года семейные пары смогут завещать кому-либо общее имущество. В документе необходимо будет указать доли наследников.

Супруги смогут убирать из завещания законных наследников, не указывая причину своего решения. На несовершеннолетних детей, детей-инвалидов и нетрудоспособных родителей это распространяться не будет.

Совместное заведение перестает действовать в случае развода или смерти одного из супругов. Документ также будет считаться недействительным, если муж или жена составят отдельное завещание.

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенниников отметил, что практика совместных завещаний существует во многих странах мира уже более 100 лет. «С их помощью можно заранее определить судьбу наследства и тем самым уменьшить вероятность конфликтов между наследниками», – передает ТАСС слова депутата.

Ранее Крашенниников рассказал, что в России разрешат записывать на видео процесс составления совместного завещания. По его словам, «это снимет многие вопросы».