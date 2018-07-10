В Таиланде из затопленной пещеры эвакуировали 12 школьников и их тренера (ФОТО)

В Таиланде завершилась операция по спасению из пещеры 12 юных футболистов и их тренера, которые провели под землей больше двух недель. Об этом сообщил телеканал CBS.

Члены школьной команды «Вепри» вместе с тренером пропали в пещере Кхао Луанг 23 июня, когда отправились в поход. Из-за сильных дождей подземные коридоры были затоплены, поэтому группа не смогла самостоятельно выбраться.

Вскоре полицейские, спецназ и волонтеры начали искать подростков. Их удалось найти только через девять дней, 2 июля. Детям и тренеру пришлось больше недели обходиться без еды.

После обнаружения пропавших специалисты приступили к разработке плана эвакуации. Изначально предполагалось, что детям придется провести под землей несколько месяцев, пока не закончится сезон дождей, потому что спасатели не могли откачать воду из пещеры.

Свою помощь предложил предприниматель Илон Маск, который разработал специальную микросубмарину. Глава координационного центра спасательной операции Наронгсак Осатанкорн отказался использовать технологию, посчитав ее нецелесообразной для миссии.

Школьников решили научить пользоваться аквалангами, чтобы они смогли выбраться из пещеры через воду. Помощь оказывали боевые пловцы ВМС Таиланда, которые попали в пещеры, а также военные врачи.

Операция по спасению началась 8 июля. За три дня водолазы вывели две группы по четыре ребенка и одну из пяти человек. В эвакуации людей в общей сложности участвовали более 100 аквалангистов.

Во вторник, 10 июля, на поверхность подняли четверых подростков и мужчину. Их на вертолете доставили в больницу. По данным агентства Reuters, у эвакуированных детей выявили признаки наличия некой инфекции.