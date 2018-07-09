Дюжину жителей треснувшего дома на Зверинской расселят, остальных вернули в квартиры

Чуть больше десяти жителей дома №20 на Зверинской улице, треснувшего 6 июля, расселят в маневренный фонд. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу администрации Петроградского района.

Под расселение попадут 12 человек, проживавших выше третьего этажа. Большинству из них уже нашли временное жилье.

Остальные обитатели дома вернулись в свои квартиры. Всего в парадной прописаны 75 человек, а в доме – 137.

В субботу, 7 июля, сотрудники жилищного комитета провели выездное совещание вместе с представителями Фонда капитального ремонта. Чиновники выяснили, что в 2016 году обследования провели только в квартирах №4 и №7, после ремонта в которых аварийность дома стала угрожающей.

Остальные помещения не проверялись. Как оказалось, в салоне красоты на первом этаже давно вынули кирпичную кладку из несущей стены, чтобы поставить бойлеры. В квартире №4 жители вынули кладку из той же стены, чтобы освободить дополнительное пространство.

«Там ведь очень толстые стены, и часть этой толщины вынули. Стена была сужена. Поэтому когда фонд вошел и стал делать работы, укрепление было уже недостаточное, и вибрация сказалась», – отметили в жилищном комитете.

В Фонде капремонта подчеркнули, что придется полностью восстанавливать разрушенную стену. Работы проводят «АлевСтрой» и «СтройРезерв». Точная стоимость ремонта в настоящее время определяется.

Дом №20 по Зверинской улице был построен в 1911 году архитектором Яковом Гевирцем. Квартиры предназначались для сдачи в аренду. Помимо доходного дома на Зверинской, знаковыми работами Гевирца считаются доходный дом акционерного общества «Строитель» на Большой Монетной улице и дом отпевания и омовения на Преображенском еврейском кладбище.

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