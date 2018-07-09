В Петербурге с помощью видеокамер задержали бразильского грабителя банков, приехавшего на ЧМ-2018

Петербургские правоохранители с помощью систем видеонаблюдения задержали грабителя банков из Бразилии, который приехал на Чемпионат мира по футболу. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на вице-губернатора Александа Говорунова.

По словам чиновника, в 2017 года в Северной столице с помощью камер раскрыли более 2,5 тыс. преступлений. Говорунов отметил, что система хорошо проявила себя во время Чемпионата мира по футболу – она помогла не только задержать бразильского бандита, но и пресечь различные преступления.

Теперь Смольный планирует установить за три года 8,5 тыс. видеодомофонов в рамках программы «Безопасный город». Жители семи районов города поучат современные видеодомофоны уже к октябрю 2018 года. Говорунов подчеркнул, что плата за услуги при этом не повысится.

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