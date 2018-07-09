В Петербурге 9 июля будет облачно и до +20 градусов

В Северной столице в понедельник, 9 июля, ожидаются дожди. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», небольшие осадки будут днем.

Скорость ветра будет достигать 5-10 м/с. Температура воздуха поднимется до +20 градусов.

На протяжении всего дня ожидается облачная погода с прояснениями. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Рассвет – 03:52, закат – 22:14.

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