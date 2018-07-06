Картина дня: миллионный гость фан-зоны, граффити с Черчесовым и просроченные онкопрепараты

Главным событием суток, согласно «Монитору», стала посещаемость фан-зоны Чемпионата мира по футболу на Конюшенной площади. Первыми об этом написали 78.ru (16:30), Regnum (17:40) и «Аргументы и факты в Санкт-Петербурге» (17:45).

Юбилейным болельщиком стал бразилец Тиаго, чья национальная сборная в пятницу, 6 июля, сыграет в четвертьфинале ЧМ-2018 против Бельгии. Фаната пригласили на сцену на Конюшенной, где его поздравил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. Тиаго получил памятные подарки и расписался на футбольном мяче, на котором автографы оставляют почетные гости фан-зоны.

Не остался без сувениров и миллион первый болельщик – мальчик Аяз из Казани, который в этот день отмечает день рождения.

Второй новостью дня, по данным «Монитора», стала судьба граффити с главным тренером сборной России по футболу Станиславов Черчесовым. Быстрее всех об этом рассказали 78.ru (16:45), «Аргументы и факты в Санкт-Петербурге» (17:05) и «ЗакС.ру» (17:15).

Администрация Петроградского района решила оставить граффити на подстанции в Пушкарском саду. Его не будут закрашивать до 1 ноября, сообщили в «Ленэнерго».

На изображение пожаловался житель Петербурга Александр Р., который оставил просьбу закрасить рисунок на портале «Наш Санкт-Петербург». Граффити создала арт-группа HoodGraff, которой помог лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Строчку «Ты просто космос, Стас» из песни «Экстаз» поместили рядом с портретом Черчесовым.

В субботу, 7 июля, сборной России предстоит сразиться с Хорватией в четвертьфинальном матче ЧМ-2018. Игра пройдет в Сочи в 21:00.

Третьей темой, по версии «Монитора», стали просроченные окнкопрепараты стоимостью 120 млн рублей, которые нашли на фармацевтической базе в Петербурге. Оперативнее всех об этом сообщили АБН (14:00), «Невские новости» (15:00) и 78.ru (15:15).

Большую партию просроченных лекарств обнаружили на складе ОАО «Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга». Средства были закуплены на бюджетные средства.

Председатель комиссии Законодательного собрания Петербурга по социальной политике и здравоохранению Елена Киселева заявила, что у депутатов возникли вопросы к чиновникам. Парламентарий отметила, что в ЗакСе почти в полном объеме удовлетворяют заявки комитета по здравоохранению на обеспечение горожан лекарствами.

«Все средства на закупку тратятся. Почему не реализованы эти препараты – это вопрос к исполнительной власти, и мы его после этой информации обязательно зададим», – сказала Киселева.

Самыми оперативными СМИ стали «Аргументы и факты в Санкт-Петербурге», «Невские новости» и Regnum.