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Россиян предупредили о подорожании лекарств из-за требований ФСБ

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© Фото: pixabay.com

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Силовики требуют печатать на упаковках препаратов криптографические коды, это увеличит стоимость производства лекарств.

Крупнейшие фармацевтические ассоциации России попросили не вводить в стране специальную защиту при маркировке лекарств. С соответствующей просьбой они обратились к председателю Государственной думы Вячеславу Володину и вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает РБК.

ФСБ настаивает, что медицинские препараты необходимо продавать с криптозащитной маркировкой. Код для каждой упаковки должен генерироваться специальными программами. По мнению представителей фармацевтической отрасли, требование может привести к существенному росту стоимости лекарств из-за дополнительных расходов на производство.

Исполнительный директор «Ассоциации международных фармпроизводителей» (AIPM) Владимир Шипков заявил, что в настоящее время проводится эксперимент по использованию формата кода Data Matrix. В нем нет криптозащиты, но его применяют в Евросоюзе и он устраивает большинство производителей.

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В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который принадлежит структурам миллиардера Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и компании инвестора Александра Галицкого, отметили, что руководство инвестирует в проект маркировки более 10 млрд рублей. По словам представителей центра, от участников рынка не потребуется дополнительных трат на новое оборудование.

Однако Лилия Титова, директор Союза профессиональных фармацевтических организаций, подчеркнула, что компаниям придется покупать криптозащиту у ЦРПТ. Изначально предполагалось, что маркировка будет бесплатной, но позднее выяснилось, что один код на пачке обойдется в 50 копеек.

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