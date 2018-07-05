«Король госзаказа»: компания «ВАД» получила новый контракт на 12 млрд рублей

Строительная компания АО «ВАД» Валерия Абрамова и Виктора Перевалова выиграла очередной конкурс на дорожные работы. Она проведет реконструкцию трассы М-18 «Кола», соединяющую Петербург с Петрозаводском, Мурманском и Норвегией.

Согласно документу, опубликованному на сайте госзакупок, «ВАД» стал единственным участником аукциона. Компания перестроит участок трассы с 51 по 68 км за 12 млрд рублей. Работы должны завершиться к декабрю 2021 года.

На протяжении нескольких лет на «Коле» не только переделают дорожное полотно, но и установят автобусные остановки, нанесут необходимую разметку и перестроят шесть отрезков магистрали газопроводов.

В начале 2018 года «ВАД» получил пять контрактов на работы на общую сумму более 3,7 млрд рублей. В каждом случае компания была единственным участником конкурса.

Весной к обширному списку контрактов добавились работы по ремонту участка трассы «Скандинавия» на подъезду к пункту пропуска «Светогорск» на границе с Финляндией. Ранее «ВАД» выиграла тендер на работы по участке с нулевого по 10 км.

Компания также выполнит реконструкцию Северного участка Кольцевой автодороги на участке от станции Горская до Приозерского шоссе за 6 млрд рублей и капитальный ремонт трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» почти за 1 млрд рублей.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.