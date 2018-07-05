В поиск «Яндекса» попали документы с паролями и «откатами» из Google Docs

Поисковая система «Яндекс» вечером 4 июля начала индексировать документы пользователей сервиса Google Docs. В выдачу поисковика попали в том числе файлы с паролями и другой личной информацией, которые не были защищены настройками приватности, сообщил TJournal.

Об изменениях рассказали авторы нескольких Telegram-каналов, после чего пользователи интернета подтвердили, что при расширенном поиске «Яндекс» выдает ссылку на документы. Под угрозой оказались файлы, владельцы которых разрешили просмотр или редактирование содержимого всем, кто получил ссылку.

Вскоре в интернете появились скриншоты страниц с паролями и конфиденциальными данными. Пока одни пользователи призывали срочно изменить настройки приватности, другие искали данные об «откатах», другом компромате или редактировали чужие файлы.

В ночь на 5 июля в «Яндексе» исправили проблему, убрав из выдачи файлы из Google Docs. В компании заявили, что поиск индексирует только «открытую часть интернета».

«В среду вечером в службу поддержки обратились пользователи с жалобами на проблему доступности файлов на docs.google.com. Наша служба безопасности связывается сейчас с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация», – заявил пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский.

В американской компании пока что не прокомментировали инцидент.

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