Главу Ленинградского отдела СК на транспорте Русакова поймали на взятке в 5 млн рублей

В Петербурге задержали на взятке 5 млн рублей Романа Русакова, начальника Ленинградского следственного отдела Северо-Западного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Он стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства.

Русакова обвиняют в том, что он потребовал взятку за помощь знакомому предпринимателю по уголовному делу. По данным «Фонтанки», речь идет о случае, произошедшем в декабре 2017 года.

Гражданин Финляндии Кристиан Вииникайнен и россиян Николай Шуляр в тот день находились на пропускном пункте «Торфяновка» в микроавтобусе Mercedes. Во время таможенного контроля сотрудник Выборгской таможни зашел в машину и потребовал проехать в зону специального досмотра. Вииникайнен и Шуляр протаранили шлагбаум и уехали, а оперативника якобы вытолкнули из машины. После этого было возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти.

Подполковник юстиции Русаков обещал помочь обвиняемому по делу повлиять на судебный процесс. Для этого ему 4 июля передали около 100 тыс. долларов наличными, а затем его задержали сотрудники петербургского управления ФСБ.

«Следственный комитет РФ всегда оперативно и жестко реагирует на каждый факт нарушения закона, в том числе и проявления коррупции в своих рядах, невзирая на чины, должности и былые заслуги», – отметили в ведомстве.

Вместе с Русаковым силовики задержали Михаила Товмасяна. Ему вменяют посредничество во взяточничестве. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения обоим подозреваемым.

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