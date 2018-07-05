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В Петербурге 5 июля будет дождливо и до +21 градуса

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© Фото: Instagram / @paveldemichev

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В Северной столице в четверг, 5 июля, продолжат идти дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По данным синоптиков, небольшие осадки ожидаются на протяжении дня. Скорость порывов ветра будет достигать 8 м/с.

Воздух в городе на Неве прогреется до +21 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Рассвет – 03:46, закат – 22:19.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что в Северную столицу вернулось лето.

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