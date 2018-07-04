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В Петербурге выпустили новую версию неформального путеводителя «Сусанин»

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© Фото: vk.com/visithelsinki

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Найти его можно в интернете, а также в местах, которые попали в гид.

Проект «Сусанин» выпустил обновленную версию независимого гида по Северной столице. Об этом сообщается на официальном сайте путеводителя.

Новая версия была опубликована специально к фестивалю VK Fest, который пройдет в конце июля в парке 300-летия Петербурга.

«"Сусанин" – это субъективный путеводитель для тех, кто хочет сойти с традиционных туристических троп и познакомиться с локальными достопримечательностями города. Он традиционно распространяется только в печатном виде и выпускается тиражом 10 тысяч экземпляров», – отметили создатели проекта.

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В частности, взять гид можно в Новой Голландии, лофт-проекте «Этажи», книжном магазине «Порядок слов» и других местах.

Фестиваль VK Fest состоится в Петербурге 28 и 29 июля. Он пройдет в Северной столице уже в четвертый раз. На нем выступят Баста, Элджей, Loboda и другие артисты.

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