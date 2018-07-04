Sony случайно опубликовала на YouTube полный фильм «Киллер Кали» вместо трейлера

Корпорация Sony по ошибке опубликовала на YouTube вместо трейлера полную версию фильма «Киллер Кали» режиссера Джона Мэтьюза. Об этом сообщил портал Ars Technica.

Представители организации не сразу заметили ошибку, поэтому видео оставалось в открытом доступе на протяжении нескольких часов. На это обратили внимание пользователи Reddit, которые рассказали в интернете о провале Sony.

Комментаторы раскритиковали «трейлер» за то, что он раскрывает весь сюжет фильма. Ролик успели посмотреть несколько тысяч человек, после чего его удалили.

Премьера «Киллера Кали» состоялась в ноябре 2017 года. Картина о наемном убийце в отставке, который должен выполнить еще одно задание, вышла в ограниченный прокат, поэтому Sony хотела привлечь внимание к фильму на онлайн-платформах.

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