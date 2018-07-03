Кот Ахилл предсказал победу Швейцарии в матче со шведами

Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной Швейцарии в матче Чемпионата мира по футболу против Швеции.

Ахилл уже не в первый раз прогнозирует исход встреч на ЧМ-2018. Кот пока что ошибся лишь один раз – он выбрал Нигерию в матче против Аргентины, который завершился со счетом 1:2.

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Игра между сборными Швейцарии и Швеции в рамках 1/8 финала ЧМ-2018 начнется в 17:00 на стадионе «Зенит-арена».

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей в Петербурге: 1/8 финала – 3 июля в 17:00; полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00.

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