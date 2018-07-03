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В Петербурге в июле пройдет встреча жителей Купчино с инвестором застройки парка Интернационалистов

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© Фото: vk.com/id877330

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Ранее градозащитникам несколько раз отказывали в референдуме по вопросу будущего парка.

Власти Петербурга во второй половине июля проведут встречу жителей Купчино с инвестором строительства торгового комплекса с океанариумом в парке Интернационалистов. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».

Ранее лидер фракции в Законодательном собрании Петербурга Александр Тетердинко обратился к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой прояснить ситуацию с застройкой части парка.

В официальном ответе сказано, что для информирования горожан о «положительных сторонах» строительства в июле пройдет встреча жителей Фрунзенского района с инвестором, в рамках которой будет представлен проект ТРК.

Полтавченко добавил, что власти сейчас заняты созданием нового парка Героев-пожарных во Фрунзенском районе, его площадь составит 54 га. В нем будут площадки для отдыха, рампы для скейтбордистов и велодорожка.

История противостояния активистов и Смольного началась в конце октября 2017 года, когда правительство Северной столицы передало ООО «Оптима» земельный участок площадью 3,5 га в исторических границах парка Интернационалистов.

Более чем за полгода жители направили губернатору города Георгию Полтавченко сотни писем, собрали 10 тыс. подписей и нашли альтернативный участок для ТРК. По словам активистов, на их обращения ответили лишь отписками.

Для отвлечения внимания жителей представители комитета по инвестициям несколько лет рассказывали, что на этом месте будет построен гигантский океанариум. Накануне передачи участка в аренду в Смольном объявили, что площадь торгового центра увеличится в 18 раз – до 190 тыс. кв. м. Океанариум займет лишь 12,8% от этой площади.

Градозащитники предлагали провести референдум по вопросу будущего парка. Активистам отказывали из-за ошибок в документах, а затем инициативу отклюнил ЗакС.

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