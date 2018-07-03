В Петербурге до конца года откроют пять новых скверов и сестрорецкий пляж «Офицерский»

В Петербурге до конца 2018 года появится 13 новых общественных пространств. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на вице-губернатора Северной столицы Николая Бондаренко.

Пространства будут открыты в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Предполагается, что за полгода в Северной столице создадут новые велодорожки, пять скверов, сады и будет обустроен пляж «Офицерский» в Сестрорецке. Помимо этого, в городе приведут в порядок почти 500 внутриквартальных территорий.

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В прошлом году в рамках проекта в Петербурге появилось 18 общественных пространств, а также 39 километров велодорожек.

В конце июня депутат Михаил Амосов предложил создать общественное пространство на стрелке Крестовского острова у станции метро «Новокрестовская». Инициативу он направил губернатору Петербургу Георгию Полтавченко.

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