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Болельщиков на матч Швейцарии и Швеции 3 июля доставят 120 автобусов

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© Фото: Instagram / @rich_punk

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Игра в рамках 1/8 финала ЧМ-2018 начнется на «Зенит-арене» в 17:00.

В Петербурге из-за проведения матча Чемпионата мира между сборными Швеции и Швейцарии запустят 120 автобусов-шаттлов. Об этом сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

В 14:00 начнут курсировать автобусы по следующим маршрутам:

  • S2: площадь Восстания – автостанция «Крестовский остров»;
  • S3: станция метро «Петроградская» – автостанция «Крестовский остров»;
  • S4: станция метро «Выборгская» – автостанция «Крестовский остров»;
  • S6: станция метро «Чкаловская» – Спортивная улица;
  • S10: Пулково – улица Рюхина.
 

Шаттлы по маршруту S1 от Пулково до площади Восстания ездят до 05:00 4 июля.

Отправка автобусов от станций метро, площади Восстания и аэропорта до Крестовского острова будет приостановлена на время матча и возобновлена после игры. Исключением станет маршрут от площади Восстания до автостанции «Крестовский остров».

Матч между сборными Швейцарии и Швеции в рамках 1/8 финала ЧМ-2018 начнется в 17:00 на стадионе «Зенит-арена».

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей в Петербурге: 1/8 финала – 3 июля в 17:00; полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00.

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