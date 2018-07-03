Болельщиков на матч Швейцарии и Швеции 3 июля доставят 120 автобусов

В Петербурге из-за проведения матча Чемпионата мира между сборными Швеции и Швейцарии запустят 120 автобусов-шаттлов. Об этом сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

В 14:00 начнут курсировать автобусы по следующим маршрутам:

S2: площадь Восстания – автостанция «Крестовский остров»;

S3: станция метро «Петроградская» – автостанция «Крестовский остров»;

S4: станция метро «Выборгская» – автостанция «Крестовский остров»;

S6: станция метро «Чкаловская» – Спортивная улица;

S10: Пулково – улица Рюхина.

Шаттлы по маршруту S1 от Пулково до площади Восстания ездят до 05:00 4 июля.

Отправка автобусов от станций метро, площади Восстания и аэропорта до Крестовского острова будет приостановлена на время матча и возобновлена после игры. Исключением станет маршрут от площади Восстания до автостанции «Крестовский остров».

Матч между сборными Швейцарии и Швеции в рамках 1/8 финала ЧМ-2018 начнется в 17:00 на стадионе «Зенит-арена».

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей в Петербурге: 1/8 финала – 3 июля в 17:00; полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.