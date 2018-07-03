Комиссия ЗакСа по соцполитике поддержала повышение пенсионного возраста

Комиссия Законодательного собрания Петербурга по социальной политике и здравоохранению поддержала проект федерального закона о повышении пенсионного возраста. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Борис Вишневский.

Парламентарий отметил, что инициативу поддержали шесть депутатов от фракции «Единая Россия», против выступил он и Олег Капитанов из ЛДПР. Вишневский подчеркнул, что комиссия отказалась рассматривать проекта заявления ЗакСа против повышения пенсионного возраста.

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«На мой взгляд, представительная власть не имеет права принимать решения вопреки ясно выраженной воле тех, кого представляет. 90% граждан – против повышения пенсионного возраста. На мой взгляд, решение комиссии позорно», – добавил Вишневский.

Реформа, предложенная правительством России, предусматривает пошаговое повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет к 2034 году, а для мужчин – до 65 лет к 2028 году. Ранее члены оппозиционных фракций в Государственной думе заявили, что сделают все возможное, чтобы избежать принятия реформы.

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