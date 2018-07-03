Депутаты Госдумы предложили признавать журналистов иностранными агентами

Комитет Государственной думы по информационной политике хочет одобрить поправки, которые позволят признавать журналистов иностранными агентами. Об этом сообщили «Ведомости».

Поправки в закон о СМИ – иноагентах рассмотрят во вторник, 3 июля. Авторами документа стали председатель комитета по информационной политике Леонид Левин и заместитель спикеры Госдумы Петр Толстой.

Согласно проекту поправок, иностранным агентами будут признавать любую структуру или человека не только за распространение материалов СМИ-агентов, но и если они за деньги участвуют в создании материалов.

Первоначально в документе содержалось требование, что репосты информации СМИ-агентов должны содержать указание на их статус. Депутаты исключили это требование, как и возможность без суда блокировать любые сайты, распространяющие такие материалы без предупреждения.

«Мы, насколько это возможно, вывели из-под удара тех, кто бездумно репостит информацию СМИ, – иностранных агентов», – сказал Петр Толстой.

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