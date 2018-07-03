Троллейбусную линию на Ленинском проспекте достроят за 130,5 млн рублей

Власти Петербурга объявили конкурс на завершение строительства троллейбусной линии на Ленинском проспекте.

Участок от проспекта Героев до магистрали №1 и разворотное кольцо со стороны Финского залива обойдется городу в 130,5 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсе, объявленном Фондом капительного строительства и реконструкции, принимаются до 9 июля. Работы необходимо завершить до декабря 2019 года.

Ранее контракт выиграла компания «Антарес», однако осенью 2017 года Смольный расторг с ней соглашение.

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