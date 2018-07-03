Главный синоптик Петербурга: В Северную столицу вернулось лето

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что в Северную столицу вернулось полноценное лето. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Ну и где те предсказатели, которые вещали, что все пропало, лето кончилось?» – отметил Колесов.

Синоптик подчеркнул, что, как и предполагалось, 3 июля в Петербурге появится солнце, а воздух прогреется до +20 градусов.

«И пусть пройдет кратковременный дождь, так это и отлично», – добавил Колесов.

Ранее специалист говорил, что это лето в Северной столице будет теплым и сухим. Температура будет держаться на уровне +20 градусов. В прошлый год температура была такой же, но все три месяца было облачно, не хватало солнца. В конце июня Колесов, комментируя плохую погоду, заявил, что в Петербурге «теплая осень».

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