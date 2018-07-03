The Sun: Британская полиция узнала о двух подозреваемых в отравлении Скрипалей

Полиция Великобритании нашла двух подозреваемых по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источник в Скотланд-Ярде.

По данным издания, подозреваемых покинули страну в течение суток с момента покушения. В настоящее время они находятся в России.

«Конечная цель – заставить их ответить перед судом. Конечно, если они сейчас не в Великобритании, это будет намного сложнее сделать», – заявил источник.

Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, вместе с дочерью были отравлены веществом «Новичок» в британском Солсбери 4 марта. Юлия Скрипаль была выписана в апреле, она продолжает страдать от последствий яда. Ее отца выписали в середине мая.

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Сразу после инцидента Лондон возложил ответственность за проишествие на Россию, а глава МИД страны Борис Джонсон заявил, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина.

В начале июня генеральное консульство Великобритании в Петербурге завершило свою работу. Оно функционировало на протяжении 26 лет.

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