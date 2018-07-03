В Петербурге 3 июля будет дождливо и до +20 градусов

В Северной столице во вторник, 3 июля, будет облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По данным синоптиков, на протяжении дня ожидается кратковременный дождь. Скорость ветра при грозе будет подниматься до 15 м/с, в остальное время не будет превышать 9 м/с.

Температура воздуха поднимется до +20 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

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