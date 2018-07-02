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Картина дня: сборная России, Апраксин двор и смерть Ольги Лозовой

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© Фото: Антон Денисов / РИА «Новости»

Темы дня

Как российским футболистом удалось обыграть испанцев, кто отреконструирует знаменитый рынок и что стало причиной смерти актрисы.

Главной новостью суток, по версии «Монитора», стала триумфальная победа сборной России в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу над Испанией.

Основное время важнейшего матча завершилось со счетом 1:1. Уже на 12 минуте встречи после подачи с углового Сергей Игнашевич в борьбе с Серхио Рамосом срезал мяч в собственные ворота.

Отыграться нашей команде удалось на 41 минуте игры. Жерар Пике сыграл рукой в собственной штрафной. Судья назначил пенальти, который уверенно реализовал Артем Дзюба. В дальнейшем россияне исключительно оборонялись.

В серии пенальти главным героем стал Игорь Акинфеев, который отбил два удара испанцев. Пострадали Коке и Яго Аспас. Все наши удары с 11-метровой отметки были точны. Таким образом сборная России выиграла со счетом 1:1 (4:2) и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, где сыграет со сборной Хорватии.

Российских футболистов поздравил с победой президент страны Владимир Путин. Игроки в ближайшее время получат звания заслуженных мастеров спорта.

Второй темой, согласно «Монитору», стали планы реконструкции Апраксина двора. Первыми об этом написали Gazeta.SPb (14:30), 78.ru (15:00) и Regnum (15:05).

«Инвестиционно-строительная компания Апраксин двор», входящая в состав концерна «Питер», реконструирует один из старейших петербургских рынков за 5,1 млрд рублей, из которых 1,5 млрд – деньги инвестора, еще 3,6 млрд рублей – подтвержденные заемные средства.

В течение семи лет Апраксин двор обзаведется гостиницами, магазинами, спортивными залами и другими объектами социально инфраструктуры. Под совеременные нужды будет приспособлено 21 здание на территории рынка. Работы начнутся в 2018 году.

Инвестор предполагает, что вложения окупятся за 16 лет. Перестраивать культовый рынок будут по проекту «Студии 44» Никиты Явейна, который Совет по сохранению культурного наследия одобрил в ноябре 2017 года.

Ранее преобразованием Апраксина двора занималось ООО «Главстрой-СПб» Олега Дерипаски, но Смольный разорвал контракт. Компания бизнесмена должна будет выплатить городу 1,6 млн рублей пеней.

Третьей темой, по данным «Монитора», стала смерть актрисы Театра музыкальной комедии Ольги Лозовой. Оперативнее всех об этом сообщили 78.ru (13:30), «Мой район» (13:35) и «Невские новости» (13:40).

Актриса петербургского Театра музыкальной комедии, заслуженная артистка России Ольга Лозовая скончалась в возрасте 46 лет после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе театра. Она будет похоронена на Смоленском кладбище.

«Актриса с ярким чувством юмора, тяготеющая к созданию характерных ролей, по праву признанная любимица петербургской публики, одна из самых ярких звезд Театра музыкальной комедии - такой она была на сцене. Хрупкая, женственная и необычайно сильная духом – такой она была и останется в памяти друзей и коллег», – отметили в театре.

Лозовая знаменита по ролям Кармелы в «Донье Жуаните», Изабеллы в «Венских встречах», Минни в «Хелло, Долли!», Флоретты в «Синей бороде» и Ольги Хромовой в «Веселой вдове». Удавались актрисе и роли в мюзиклах, где требуется совершенно иная манера пения.

Самыми оперативными стали «Аргументы и факты в Санкт-Петербурге», «Невские новости» и Regnum.

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