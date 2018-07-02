На улице Маршала Говорова открыли самый большой благотворителный магазин «Спасибо!»

В Кировском районе Петербурга открылся самый большой магазин благотворительной сети «Спасибо!». Шестая точка начала работать в доме №14 по улице Маршала Говорова.

На 250 кв. м магазина разместили почти 3 тонны одежды, при этом ассортимент постоянно обновляется. Руководство «Спасибо!» отметило, что в новый магазин переведут всю бесплатную выдачу вещей.

Стоимость одежды начинается от 10 рублей. Выручка, как и прежде, будет направляться в благотворительные организации, в том числе в «Ночлежку», «Теплый дом» и «Адвита».

"«Мы сделали большой детский отдел, где организовали яркие крохотные примерочные, чтобы даже самые маленькие посетители чувствовали бы себя комфортно. А в мужском отделе приготовили не только модные вещи, но и удобную зону отдыха. Помимо этого, в магазине можно найти предметы интерьера, посуду, аксессуары для красоты и много интересных вещей», – заявила гендиректор «Спасибо!» Наталья Галечьян.

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