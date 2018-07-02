БДТ помирился с американским художником по свету, с которого требовали 210 тысяч рублей аванса

Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова заключил мировое соглашение с художником по свету Эндрю Джошуа Вайссбардом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Руководство театра обвиняло специалиста в нарушении условий контракта во время работы над спектаклем «Три толстяка». В качестве аванса Вайссбард получил 300 тыс. рублей, 90 тыс. из которых – налоги. Американец некачественно выполнил работы, поэтому БДТ попросил взыскать с него более 210 тыс. рублей.

Через месяц после начала разбирательств Куйбышевский районный суд прекратил производство по делу из-за примирения сторон. Подробности ситуации не сообщаются.

Согласно информации с сайта Малого драматического театра, Вайссбард считается одним из самых востребованных художников по свету в мире. Его работы показывали в театре Ла Скала, Королевском театре Мадрида и других знаменитых учреждениях.

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