Петербургские депутаты выступили против значительного повышения тарифа на холодную воду

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от фракции «Справедливая Россия» попросили губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко пересмотреть тарифы на холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Парламентарии отметили, что инфляция – главный коэффициент, влияющий на стоимость коммунальных услуг. При этом власти Петербурга при составлении тарифов учитывали ожидаемый уровень инфляции – 7,7%, хотя фактическое значение составило 4,3%.

«Члены фракции «Справедливая Россия» делают вывод, что рост тарифов с ориентировкой на завышенный уровень инфляции приводит к «снижению социально-экономического положения жителей Санкт-Петербурга» и предупреждают губернатора о новом несоответствии ожидаемой и реальной инфляции, которое смольнинские экономисты использовали при расчете тарифов на ЖКХ в новом году», – заявили в пресс-службе партии.

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Заместитель руководителя фракции Надежда Тихонова раскритиковала действия правительства Петербурга.

«Мы считаем это неоправданным побором с жителей Санкт-Петербурга, и призываем губернатора оперативно пересмотреть решение о резком повышении стоимости холодной воды в городе на Неве в 2018 году», – сказала она.

Тариф на холодную воду с 1 июля вырастет до 30,09 рубля за кубометр. Водоотведение подорожает до такого же значения.

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