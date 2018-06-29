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С «Метростроя» потребовали 81,6 млн рублей за двухлетние долги по работам в подземке

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© Фото: Instagram / @metrospbphoto

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Средства у компании через суд пытается взыскать проектный институт «Ленметрогипротранс».

Проектный институт «Ленметрогипротранс» пытается взыскать с «Метростроя» долг за выполненные работы. С компании требуют 81,6 млн рублей, сообщила «Фонтанка».

«Метрострой» на протяжении двух лет не может оплатить услуги по проведению горно-экологического мониторинга на Красносельско-Калининской линии метрополитена. Из суммы требований института 76,2 млн рублей приходится на выполненные работы, а остальное – пенни на штраф за нарушение сроков оплаты.

Заместитель директора по проектированию метро Владимир Марков заявил, что не знает, почему «Метрострой» не может расплатиться. Он подчеркнул, что взыскать задолженность «Ленметрогипротранс» пытается через суд.

В «Метрострое» заявили, что будут требовать от института 4,2 млн рублей за нарушение условий договора. В компании сообщили, что подрядчик не выполнил пункт о привлечении субъектов малого предпринимательства.

Ранее строители новых станций метро пожаловались на долги по зарплате.  В начале марта рабочие, которые долгое время не получали деньги, устроили забастовку. Вскоре в отношении руководителя организации Андрей Морозова возбудили уголовное дело, а сотрудникам стали отдавать положенные по закону деньги.

Спустя два месяца ситуация так и не нормализовалась. По словам рабочих, в середине мая они получили средства за март.

В начале июня «Метрострой» начал перечислять деньги строителям. Через несколько дней вся задолженность была погашена.

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