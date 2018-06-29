Компанию «Росдорстрой» оштрафовали на 250 тысяч рублей за загрязнение Муринской канавы

Комитет по природопользованию Петербурга оштрафовал АО «ПО «Росдорстрой»» за загрязнение Муринской канавы на 250 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В комитете заявили, что с апреля 2018 года чиновникам поступило более 50 обращений по вопросу загрязнения канавы. Специалисты собрали более 7 т нефтепродуктов.

Эксперты установили, что «Росдорстрой» сбрасывал в воду жидкие коммунальные отходы. Государственные инспекторы выяснили, что организация работала без паспортов опасных отходов, проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Компании назначили максимальный штраф для юридических лиц в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Во время расследования «Росдорстрой» устранял последствия нарушений, но к настоящему времени работы проведены не в полном объеме.

В Смольном подчеркнули, что Муринская канава – не водный объект. Она предназначена для очистки сточных вод с Муринской развязки.

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