ЗакС отказался поддержать заявку на референдум по парку Интернационалистов

Комитет по законодательству Законодательного собрания Петербурга рекомендовал отклонить предложение провести референдум о статусе парка Интернационалистов. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По словам заместителя главы юридического управления парламента Александра Уланова, требование вернуть в состав парка участок на проспекте Славы, на котором планируется построить торговый комплекс с океанариумом, не дает четкого понимания, какие юридические процедуры необходимо провести.

Председатель петербургского отделения Партии роста Павел Швец, предложивший провести референдум, пришел на заседание комитета с подписями жителей района. «Мы прекрасно понимаем, что референдум – очень дорогостоящая и сложная процедура. Мы пошли на это, чтобы привлечь внимание к проблеме еще раз», – сказал он.

Швец добавил, что проблему можно решить, если включить участок в состав зеленых насаждений общего пользования. Для этого властям нужно изменить соответствующий городской закон.

В прошлый раз градозащитникам отказали в референдуме из-за ошибки в документах. История противостояния активистов и Смольного началась в конце октября 2017 года, когда правительство Северной столицы передало ООО «Оптима» земельный участок площадью 3,5 га в исторических границах парка Интернационалистов.

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Более чем за полгода жители направили губернатору города Георгию Полтавченко сотни писем, собрали 10 тыс. подписей и нашли альтернативный участок для ТРК. По словам активистов, на их обращения ответили лишь отписками.

Для отвлечения внимания жителей представители комитета по инвестициям несколько лет рассказывали, что на этом месте будет построен гигантский океанариум. Накануне передачи участка в аренду в Смольном объявили, что площадь торгового центра увеличится в 18 раз – до 190 тыс. кв. м. Океанариум займет лишь 12,8% от этой площади.

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