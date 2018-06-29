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Албин раскритиковал застройщиков Шушар за проблемы со школами и детсадами

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© Фото: vk.com/sk_dalpiterstroy

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В частности, вице-губернатор Петербурга рассказал о проблемах компании «Дальпитерстрой», которая затягивает строительство соцобъектов.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин раскритиковал застройщиков, которые работают в микрорайонах Шушары и Ленсоветский. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Чиновник провел совещание вместе с компаниями «Дальпитерстрой», «Стоун», «Титан» и «Лидер Групп». На нем обсуждались вопросы комплексного развития Шушар.

Албин отметил, что из 11 социальных объектов, которые были предусмотрены проектом планировки территории еще в 2008 году, открылись лишь две школы и два детских сада.

«Дошкольные группы и школьные классы переполнены, и все помещения, которые можно было приспособить для учебного процесса, уже приспособлены. Строительство новых детских садов и школ – принципиальный вопрос для комфортного проживания граждан и в Шушарах, и в Ленсоветовском», – заявил вице-губернатор.

Он подчеркнул, что «Дальпитерстрой», основой застройщик территории, затянул строительство школ и детсадов, а также передачу городу земельных участков под социальную инфраструктуру. Детсад на 320 мест на Новгородском проспекте должны были сдать в сентябре 2018 года, однако работы фактически еще не начались, открытие перенесли на конец 2019 года.

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Албин добавил, что с 1 сентября 2018 года начнет работать детсад на 220 мест. Он откроется на территории трех помещений, которые город приобретет у «Дальпитерстроя» по трем адресам: Старорусский проспект, 6; Вишерская улица, 1, корпус 1; Вилеровский переулок, 8.

«Дальпитерстрой» должен был передать правительству Петербурга 2 тыс. квадратных метров помещений для организации детских садов в Шушарах. Застройщик отказался отдавать территорию после митинга, который провели местные жители.

В компании заявили, что первоначально помещения хотели отдать безвозмездно, но теперь Смольный их получит, только если выкупит. Процесс передачи при этом приостановили до 1 сентября.

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