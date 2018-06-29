Станция метро «Технологический институт – 1» получит новые эскалаторы за 430 млн рублей

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявила конкурс на поставку четырех эскалаторов для станции метро «Технологический институт – 1» Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Стоимость контракта составит 430 млн рублей. Заявки от производителей будут приниматься до 17 июля. Аукцион проведут 26 июля.

В рамках реконструкции «Технологического института – 1» три эскалатора заменят на четыре механизма нового типа. Проект работ уже был одобрен Главгосэкспертизой.

С 30 июля 2018 года полностью закроют на капитальный ремонт станцию метро «Академическая». Из-за работ изменятся маршруты наземного общественного транспорта.

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