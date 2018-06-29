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Семью пострадавшей в Сирии Ирины Баракат доставили в Петербург

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Ирина Баракат
© Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Женщина при обстреле в Алеппо лишилась ноги, она ради протеза попросила у Путина гражданство РФ.

В Петербург из Сирии доставили мужа и троих детей уроженки Украины Ирины Баракат, которая обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину во время «прямой линии». Об этом сообщило РИА «Новости».

Самолет Ту-134 Минобороны РФ с семьей женщины приземлился на аэродроме Западного Военного округа в Северной столице утром в пятницу, 29 июня.

Ирина Баракат пострадала при обстреле в сирийском городе Алеппо. Она лишилась ноги и кисти руки, в связи с чем была доставлена для лечения в Петербург.

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Женщине требовался протез, который она могла получить только при наличии российского гражданства. Баракат во время «прямой линии» с президентом РФ, состоявшейся 7 июня, попросила Путина помочь ей с получением паспорта.

Глава России пообещал сделать все необходимое для женщины. Вскоре губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поручил оказать помощь Баракат. Через несколько недель она получила гражданство РФ.

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