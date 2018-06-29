Олег Навальный вышел на свободу после 3,5 года колонии

Олег Навальный, брат оппозиционного политика Алексея Навального, вышел на свободу из колонии в Орловской области. Об этом сообщила «Медуза».

Предпринимателя, который отбывал наказание по делу «Ив Роше», встречал брат, жена и журналисты.

Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал Алексея и Олега Навальный виновными в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном и крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступных путем.

Следствие установило, что братья похитили у компании «Ив Роше» 26,8 млн рублей, а у «Многопрофильной процессинговой компании» – 4,5 млн рублей. Суд назначил Алексею 3,5 года лишения свободы условно, а Олегу – такой же срок в колонии.

В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что было нарушено право обвиняемых на справедливое разбирательство. Верховный суд РФ отказался отменять приговор.

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