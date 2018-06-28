Франция сняла с российского сенатора Керимова обвинения в неуплате налогов

Власти Франции сняли с члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова обвинения в неуплате налогов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Адвокат сенатора Никита Сычев заявил, что не будет комментировать решение французской стороны. «Паспорт должны отдать в ближайшее время, залог тоже вернул», – сказал он.

В ноябре 2017 года Керимова задержали в аэропорту Ниццы по обвинению в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции. Предполагалось, что это было сделано, чтобы уйти от уплаты налогов.

Сенатора оставили на свободе в обмен на залог в 5 млн евро и паспорт. Керимова также обязали не покидать пределы департамента Приморские Альпы. В начале декабря размер залога был повышен до 40 млн евро.

В начале апреля власти США ввели санкции против семи бизнесменов из России и 17 чиновников из так называемого «кремлевского списка». Решение об ограничительных мерах было принято из-за «вовлеченности российского правительства в различную враждебную активность по всему миру» и «непропорциональных действий в пользу олигархов и правительственных элит». Под санкции в том числе попал Керимов.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.