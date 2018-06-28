В Петербурге сократилась рождаемость и выросла смертность

В Петербурге с января по май 2018 года смертность выросла на 3,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата.

За пять месяцев в Северной столице скончались 26,9 тыс. человек, а родились 25,9 тыс. человек. Рождаемость в городе на Неве сократилась на 3,4%.

Схожая тенденция наблюдается по всей России. По данным с января по май, в стране рождаемость снизилась на 4,1%. Умирать россияне стали чаще – на 0,9% в сравнении с 2017 годом.

Ранее вице-губернатор Петербурга Анна Митянина заявила, что средняя продолжительность жизни горожан увеличилась до 74 лет. При этом в Смольном рассчитывают, что к 2035 году показатель вырастет до 80 лет.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.