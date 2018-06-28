Школу в Металлострое за 392 млн рублей достроит «Стройкомплекс»

Фонд капитального строительства и реконструкции Петербурга выбрал нового подрядчика для завершения строительства школы в Металлострое. Согласно информации с сайта госзакупок, работами займется компания «Стройкомплекс».

Стоимость строительства составит 392 млн рублей. Подрядчик должен сдать объект до 10 декабря 2018 года.

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«Стройкомплекс» – третья компания, которая взялась за школу. Первым подрядчиком была фирма «Альянс капитал Девелопмент», с ней заключили контракт на 545 млн рублей в 2014 году. Компания освоила 191 млн рублей, после чего соглашение было расторгнуто.

В июле 2016 года работы передали компании петербургского миллиардера Вадима Пичулина «НордИнвестСтрой», которая должна была завершить работы к декабрю 2017 года. Позднее сдачу работ перенесли на декабрь 2019 года, но Смольный разорвал контракт. «НордИнвестСтрой» освоил 153 млн рублей.

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