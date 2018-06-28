ИТМО вошел в топ-10 вузов России по версии Forbes

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) вошел в топ-10 лучших российских вузов по версии журнала Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.

ИТМО занял седьмую строчку рейтинга, набрав 47,08 балла из 100. Каждый университет в списке изучали по десяти параметрам. Качество образования в институте оценили в 29,10 балла из 50, качество выпускников – в 16,9 балла из 30.

При составлении рейтинга учитывался так называемый фактор Forbes, который учитывает «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве выпускников. ИТМО набрал 1,8 балла из 20.

Университет стал единственным петербургским вузом, который попал в первую десятку списка. Горный университет занял 13-е место, СПбГУ – 17-е, Санкт-Петербургский государственный экономический университет – 22-е, а Политехнический университет – 23-е.

Университет гражданской авиации расположился на 27-й строчке, РГПУ имени Герцена занял 43-е место, а Университет промышленных технологий и дизайна замкнул список из 50 лучших вузов страны.

В тройку лучших высших учебных заведений вошли Российская экономическая школа (50,73 балла), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (50,3 балла) и Московский физико-технический институт (49,92 балла).

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