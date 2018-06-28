Посетителей и экспонаты Эрмитажа начнут охранять с помощью квадрокоптеров

Руководство Эрмитажа усилит безопасность посетителей и экспонатов при помощи квадрокоптеров. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подписал соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом гражданской авиации. Одной из сфер совместной работы станет безопасность музея.

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«Специалисты университета занимаются разработкой стандартов безопасности и эвакуации объектов с массовым пребыванием людей. Методики расчета эвакуации для музеев и аэропортов схожи, а по количеству посетителей Эрмитаж может сравниться с аэропортами таких городов, как Сочи, Симферополь и Новосибирск», – отметили в пресс-службе.

Для повышения безопасности и наблюдения за зданиями музейного комплекса сотрудников службы безопасности Эрмитажа обучат управлению беспилотными авиационными системами, в том числе квадрокоптерами.

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