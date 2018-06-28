Движение на петербургской дамбе ограничили на два дня

В Северной столице из-за технических работ на два дня ограничили движение в тоннеле дамбы. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

Работы будут проводить 28 и 29 июня в транспортном отсеке Финской стороны тоннеля. В связи с этим в четверг, 28 июня, с 10:00 до 20:00 ограничено движение по левой и средней полосе дороги, а на следующий день с 08:00 до 19:00 ограничат движение по правой полосе.

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«Дирекция комплекса защитных сооружений приносит извинения за временные неудобства и просит водителей транспортных средств внимательно следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать установленный скоростной режим», – добавили в пресс-службе.

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