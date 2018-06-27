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Жители Петербурга пожаловались на вонь на станции метро «Спортивная-2»

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© Фото: Ольга Андросова / Baltphoto

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В руководстве подземки заявили, что инспекторы не успели вывить источник зловония, потому что запах быстро исчез.

Петербуржцы пожаловались на неприятный запах, который можно почувствовать при подъеме на эскалаторе станции «Спортивная-2». Об этом сообщила «Мойка78».

По словам пассажиров, в станции пахнет канализацией и пылью. Некоторые горожане отметили, что подобный запах наблюдается с момента открытия «Спортивной-2» в 2015 году.

У жителей Северной столицы есть несколько версий происхождения зловонья. Они считают, что это может быть связано с аммиаком, использованном в качестве присадки к бетону, служебными туалетами или плохой вентиляцией.

В руководстве метрополитена заявили, что пассажиры рассказали о неприятном запахе летом 2017 года. Вскоре специалисты решили найти причину проблемы, но ко времени проверки зловонья уже не было.

Ранее Надежда Тихонова, другой депутат ЗакСа, предложила ввести штрафы для мусорных полигонов и заводов, источающих неприятный запах. Она подчеркнула, что жители Северной столицы, в том числе Выборгского, Курортного и Приморского районов, нередко жалуются на зловоние.

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