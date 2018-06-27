Ладожский мост разведут днем 28 июня

В Ленинградской области в четверг, 28 июня, разведут Ладожский мост через Неву. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Переправа будет недоступна в период с 15:00 до 15:45. В это время будет перекрыто движение транспорта на федеральной трассе «Кола».

В пресс-службе учреждения отметили, что технологическая разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 градусов и скорости ветра не более 15 м/с.

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