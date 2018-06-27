Депутаты ЗакСа приняли штрафы за курение в коммуналках

Петербургские депутаты утвердили штрафы за курение табака на общих пространствах коммунальных квартир и общежитий. Проект закона был принят на заседании в среду, 27 июня.

Авторы документа отметили, что запрет на курение действует давно, однако в законодательстве не были предусмотрены санкции. В связи с этим и были разработаны соответствующие изменения.

Согласно инициативе депутатов, курильщиков будут штрафовать на сумму от 500 до 500 рублей. Протоколы о нарушениях будут составлять сотрудники районных администраций, обладающие соответствующими полномочиями.

Ранее в ЗакСе отказались запрещать курение на летних верандах кафе и ресторанов.

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