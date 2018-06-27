Февральская катастрофа Ан-148 в Подмосковье произошла из-за ошибки экипажа

Причиной крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился в Подмосковье в феврале 2018 года, стали неверные действия экипажа. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Согласно данным бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости. Из-за этого датчики обледенели во время набора высоты, после чего командир воздушного судна Валерий Губанов получил ошибочные сведения о падении скорости.

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Самолет начал разгон, превысив допустимый угол наклона, и потерял управляемость. В Следственном комитете подчеркнули, что подтвердилась основная версия крушения лайнера.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» вылетел 11 февраля из московского Домодедово в Орск, но спустя несколько минут разбился в районе деревни Степаново. На борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил. Среди пассажиров были три петербуржца и два жителя Ленобласти.

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