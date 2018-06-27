Марадоне стало плохо во время матча Аргентины и Нигерии в Петербурге (ФОТО)

Легендарному футболисту, экс-нападающему сборной Аргентины по футболу Диего Марадоне стало плохо во время матча своей национальной команды в Петербурге.

Болельщики и телезрители во время игры отметили странное поведение Марадоны. Он очень эмоционально реагировал на происходящее на поле, а также практически успел поспать на трибуне стадиона «Зенит-арена». По словам очевидцев, великий футболист находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Позднее в интернете появилась информация, что Марадону госпитализировали. Этому предшествовали фотографии, на которых его осматривают врачи.

Журналистка Патриция Вильехас, сопровождающая экс-игрока сборной Аргентины, опровергла информацию о госпитализации. Сам Марадона на своей странице в Instagram написал, что его осмотрели на месте во время перерыва в матче. У него заболела шея, поэтому ему рекомендовали вернуться домой.

«Но я хотел остаться, ведь мы рисковали всем. Как я мог уйти? Всех целую, спасибо за поддержку», – добавил Марадона.

Игра, проходившая в Петербурге, завершилась со счетом 1:2 в пользу Аргентины. Сборная после победы над Нигерией вышла в 1/8 плей-офф ЧМ-2018.

Расписание матчей на «Зенит-арене»: 1/8 финала – 3 июля в 17:00; полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00.

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