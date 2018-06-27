В Петербурге 27 июня будет сухо и до +25 градусов

В Петербурге в среду, 27 июня ожидается хорошая погода. Об этом сообщили в городском управлении МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По данным синоптиков, в Северной столице будет малооблачно и без осадков. Температура воздуха поднимется до +25 градусов.

Скорость ветра на протяжении дня не превысит 8 м/с. Атмосферное давление меняться не будет.

Рассвет – 03:37, закат – 22:25.

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